İzmir'de teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili teslim olan zanlı tutuklandı.

Tire ilçesinde akaryakıt istasyonunda oturan Nail Soylu'ya (71), otomobilden tabancayla ateş ederek ölümüne neden olduğunu belirten S.G. (37), jandarmaya giderek teslim oldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

- Olay

İlçede dün bir akaryakıt istasyonunda oturan eski Kireli Mahallesi muhtarı Nail Soylu, otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanıp Tire Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

