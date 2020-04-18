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İzmir’de tıbbi maske imalathanelerine denetim

İZMİR HABERLERİ  | 18.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte tıbbi maske üretimi yapan işletmeleri denetlemeye devam ediyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin danışmanlığında, kentte tıbbi maske üretimi yapan işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor.Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki imalathanelere giden ekipler, öncelikle üretimin Sağlık Bakanlığının onayı olup olmadığını kontrol etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte tıbbi maske üretimi yapan işletmeleri denetlemeye devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin danışmanlığında, kentte tıbbi maske üretimi yapan işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor.
Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki imalathanelere giden ekipler, öncelikle üretimin Sağlık Bakanlığının onayı olup olmadığını kontrol etti. İmalathanelerdeki iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, hijyen koşulları, kullanılan malzemenin uygunluğu ve çalışanlar arasındaki güvenli mesafe gibi kıstaslar da incelendi. Yetkililer, üretim koşullarının iyileştirilmesi konusunda bilgilendirdi.
Denetimlerde Sağlık Bakanlığının onayı olmadan üretim yapan işletmeye rastlanmazken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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