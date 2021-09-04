İzmir'de ticari taksinin çarptığı kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde ticari taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, V.K idaresindeki 35 T 7698 plakalı ticari taksi, Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş'a (53) çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yola savrulan Karataş'ın öldüğünü belirledi.

Karataş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Taksi sürücüsü V.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.



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