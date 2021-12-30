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İzmir'de tır dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

30.12.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tır dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kuzey Ege Otoyolu'nda Aliağa-Menemen yönüne giden Fatih Aras (32) idaresindeki 35 AOY 761 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen D.G'nin kullandığı 35 ARZ 608 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle alev aldı.

Kazayı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobilden sürücü Aras'ın cesedi çıkarıldı.

Aras'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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