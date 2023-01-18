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İzmir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

18.01.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

M.A. (41) idaresindeki 68 EP 012 plakalı tır ile D.A. (25) yönetimindeki 06 S 6109 plakalı otomobil, İzmir-Ankara Asfaltı Kemalpaşa OSB kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan İ.E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan İ.E'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Otomobilden sızan yakıt nedeniyle trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin temizleme çalışması sonrası yeniden açıldı.

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