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İzmir'de tırda 18 kilogram esrar ele geçirildi

03.08.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tırda 18 kilogram esrar ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir tırda yapılan aramada 18 kilogram uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bornova ilçesinde durdurulan tırda, dedektör köpek "Layka"nın katılımıyla arama yapıldı.

Arama sırasında Layka, tırın dorsesinde yer alan salon tipi klimaya tepki gösterdi.

Araçtan çıkarılan klimanın içinde 18 kilogram esrar bulundu.

Tır sürücüsü, gözaltına alındı.

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