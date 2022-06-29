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İzmir'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

29.06.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu ağır yaralandı.

Çandarlı'dan Dikili yönüne giden Uzay Kabayel'in (28) kullandığı motosiklet, G.E. (23) yönetimindeki 07 HRD 50 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kabayel, olay yerinde hayatını kaybetti, arkasında bulunan Mertcan Balcı ise Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balcı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tır sürücüsü, gözaltına alındı.

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