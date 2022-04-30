İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, İzmir'de şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını kentin çeşitli noktalarındaki yerlerde izleyen bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftalar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.

