İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, İzmir'de şampiyonluğu kutladı.
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını kentin çeşitli noktalarındaki yerlerde izleyen bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftalar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz