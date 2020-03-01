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İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR HABERLERİ  | 01.03.2020 20:59 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Kaza, akşam üzeri Kuzey Ege otoyolunda meydana geldi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam üzeri Kuzey Ege otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çandarlı istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan D.K. idaresindeki 45 EM 678 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu T.D. yönetimindeki 45 LU 508 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Bu sırada aynı istikamete seyreden Ramazan Uyar yönetimindeki 35 AKR 99 plakalı motosiklet de devrilen 45 LU 508 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ramazan Uyar yönetimindeki motosiklet, otoyol üzerinde savrularak bariyerlere çarptı.
Çevredeki vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Ramazan Uyar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsü T.D., ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralanan otomobil sürücüsü D.K. ise Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi altında alınan sürücüler D.K. ile T.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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