YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de trafik kazası sonrası dökülen kimyasallar için arındırma çalışması yapıldı

İzmir'de trafik kazası sonrası dökülen kimyasallar için arındırma çalışması yapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 14.08.2020 13:00 | Son Güncelleme

İzmir'de trafik kazası sonrası dökülen kimyasallar için arındırma çalışması yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kamyonun trafik kazası sonucu devrilmesinin ardından kasasındaki varillerden çevreye yayılan kimyasal sıvılar için arındırma çalışması yapıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda sabah saatlerinde P 51018 plakalı yabancı uyruklu tır, 20 B 9811 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Şarampole devrilen kamyonun kasasındaki varillerde bulunan çeşitli cinslerdeki kimyasal maddeler, duman ve koku yayarak yol kenarına döküldü.

Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen AFAD İl Müdürlüğü Kimyasal Biyolojik Radyoloji ve Nükleer (KBRN) ekibi, kimyasalların tespit ve arındırılmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen kimyasalların bertaraf edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:14
Yatsı
21:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Sakarya Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi

Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Büyükşehir’den 332 araçlık otopark

Büyükşehir’den 332 araçlık otopark

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.