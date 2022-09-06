İzmir'de traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı

İZMİR (AA) -​​​​​​​ İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki kazanın ardından kaçan Y.T, jandarma karakoluna teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öoemiş ilçesinde Y.T. idaresindeki 35 ZZJ 08 plakalı kamyonet ile aynı yöne giden Bilal Şeker'in (42) kullandığı börülce toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan 45 S 5057 plakalı traktör 3 Eylül'de çarpışmıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.



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