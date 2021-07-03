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İzmir'de tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu

03.07.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Garı tren raylarına yakın bir noktada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kişinin E.C.M. (18) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

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