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İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.09.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarındaki ikinci operasyonda da lastik botta bulunan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

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