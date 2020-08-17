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İzmir'de Türk karasularına geri itilen 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 17.08.2020 22:42 | Son Güncelleme

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 125 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aslan Burnu açıklarında önceki gece can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Aslan Burnu açıklarında önceki gün öğle saatlerinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek sürüklenmeye bırakılan lastik bot ve can salı içerisindeki 81 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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