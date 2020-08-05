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İzmir'de Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 05.08.2020 23:23 | Son Güncelleme

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisinin üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bottaki 42 sığınmacıyı kurtardı.

Karaburun açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 40 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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