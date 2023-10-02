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İzmir'de Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi yapılacak

02.10.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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2. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 5-8 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneğinden yapılan açıklamada, ağız kanserlerinin en sık görülen kanser türleri arasında 6. sırada yer aldığı belirtildi.

Yıllık görülen yeni olgu sayısı yaklaşık 400 bin olan ağız kanserinin dünyada giderek daha fazla kişide saptandığı vurgulanan açıklamada, İzmir'de 5-8 Ekim'de düzenlenecek 2. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi'nde patoloji, KBB, maksillofasiyal cerrahi, onkoloji gibi disiplinlerin oral kanserlere yaklaşımları, kanserlerin Türkiye'deki etiyolojisi, tanı, tedavisi üstüne oturum ve kursların yapılacağı aktarıldı.

Kongre kapsamında ayrıca Konak Atatürk Meydanı'nda 3 gün boyunca ücretsiz ağız taraması yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
kanser kongre ağız

İzmir Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazartesi

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