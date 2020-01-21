İzmir'de Ümit Kayıhan adına futbol turnuvası yapılacak

İZMİR (AA) - Futbolda, merhum teknik direktör Ümit Kayıhan adıyla düzenlenecek İzmir 12 Yaş Altı Finalleri, 27 Ocak Pazartesi günkü müsabakalarla başlayacak.

Organizasyonun Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir sporunun simge isimlerinden Ümit Kayıhan’ı, bu organizasyon sayesinde anacaklarını ve adını gelecek kuşaklara taşıyacaklarını belirtti.

Toplantıya Kayıhan’ın eşi Sevil Kayıhan ile çocukları Nil ve Ekrem Kayıhan da katıldı.

Dört grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği turnuva, 27 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 15 Mart’ta tamamlanacak. Turnuva sonunda ise en iyi 16 isimden kurulacak İzmir Karması, 3-5 Nisan'da düzenlenecek 7. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası'na katılacak.

Organizasyonda yer alacak ekipler şöyle:

Kuzey Grubu: Aliağa Belediye Helvacıspor, Aliağa FK, Dadaşspor, Altınordu, Asarlık Gençlerbirliği, İzmir Deniz FK, Tellibahçe ve Basek

Batı Grubu: Canlıspor, İzmir Üçyol Gençlik, Pınargücü, Göztepe, Bronzordu FK, Fırat Seyhangücü, Buca Gençlerbirliği ve Karabağlar Arslangücü

Güney Grubu: Urla Belediyespor, İzmirspor, S.Ş.Seferihisarspor, Ekol Göz Menemenspor, Torbalıgücü Gençlik, Tire Genç 1970 Spor, Torbalıspor ve Ödemişspor

Doğu Grubu: İlkadımspor, Yamaçgücü Spor, Mevlana Konurca Spor, Altay, İzmir DSİ Spor, Çamdibigücü Spor, Genç Özgürspor ve Bornova 1881 Spor

