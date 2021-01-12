İzmir'de üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesinde yaptırılan ve 2 bin kişilik etabı tamamlanan kız öğrenci yurdu, İzmir'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere yüksek konforda barınma imkanı sunacak.

Evlerinden uzakta yüksek öğrenim görecek öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma gelirken KYK, son yıllarda yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Bu kapsamda, İzmir'deki EÜ yerleşkesinde 4 etaptan oluşan toplam 7 bin kişilik yurtların 2 bin kişilik ilk etabında çalışmalar tamamlandı. Şubat ayında yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilere kapılarını açması beklenen yurtta her odada en fazla 4 öğrenci kalabilecek.

Eski yurtlardaki ranzaların, yerini bazalara bıraktığı odalarda buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrencinin ayrı çalışma masası, özel dolabı ve ayakkabılığı olacak.

Odalarda ayrıca etüt bölümü ve mescit de yer alacak.

430 kişilik konferans salonu, yemekhane, faaliyet odaları, sergi alanı, büyük mescit gibi mekanların bulunduğu yurdun, bahçesinde de yürüyüş alanı, açık amfi ve yeşil alan yer alıyor.