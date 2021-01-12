YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı

İzmir'de üniversitelilere 5 yıldızlı otel konforunda barınma imkanı

12.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Ege Üniversitesi yerleşkesinde yaptırılan ve İzmir'deki çeşitli üniversitelerde eğitim gören öğrencilere konforlu barınma imkanı sunacak 2 bin kişilik kız öğrenci yurdu tamamlandı - Yüze yüze eğitimin başlaması durumunda şubat ayında öğrencileri ağırlaması beklenen 5 yıldızlı otel konforundaki yurt, gençlere ev ortamında yaşama hissi sunacak şekilde tasarlandı - Yurt müdürü Fatma Bektaş: - "Hep birlikte, fedakarca, öğrencilerin ev ortamında hissedecekleri bir ortam oluşturmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öğrencilerimiz geldiklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten buranın eski yurtlarımızla düşünülmeyecek kadar farklı olduğunu görecekler"

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesinde yaptırılan ve 2 bin kişilik etabı tamamlanan kız öğrenci yurdu, İzmir'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilere yüksek konforda barınma imkanı sunacak.

Evlerinden uzakta yüksek öğrenim görecek öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma gelirken KYK, son yıllarda yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Bu kapsamda, İzmir'deki EÜ yerleşkesinde 4 etaptan oluşan toplam 7 bin kişilik yurtların 2 bin kişilik ilk etabında çalışmalar tamamlandı. Şubat ayında yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilere kapılarını açması beklenen yurtta her odada en fazla 4 öğrenci kalabilecek.

Eski yurtlardaki ranzaların, yerini bazalara bıraktığı odalarda buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrencinin ayrı çalışma masası, özel dolabı ve ayakkabılığı olacak.

Odalarda ayrıca etüt bölümü ve mescit de yer alacak.

430 kişilik konferans salonu, yemekhane, faaliyet odaları, sergi alanı, büyük mescit gibi mekanların bulunduğu yurdun, bahçesinde de yürüyüş alanı, açık amfi ve yeşil alan yer alıyor.

Tüm etapları bittiğinde basketbol, futbol, tenis, voleybol gibi sportif alanların da bulunacağı kampüs, öğrencilere huzurlu barınma imkanı sunacak.

Yurt müdürü Fatma Bektaş, AA muhabirine, üniversite öğrencilerine otel konforunda barınma imkanı sağlamak istediklerini ve bu kapsamda yapılması planlanan 2 bin kişilik yurttaki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarını emanet edecekleri yurtta, barınmanın yanı sıra yemek, temizlik ve güvenlik konularına da önem verildiğini vurgulayan Bektaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 'Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar' bilinciyle, gençlerimizin en güzel şartlarda, konforlu yurtlarda barınması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Bu anlamda böyle bir yurdun yapılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik Spor Bakanımız ile İl Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

- Öğrenciler ev ortamında hissedecek

Fatma Bektaş, 1960'lı yıllardan kalma eski yurtlarında doğal olarak zaman zaman sıkıntı çektiklerini ifade ederek, öğrencilerin en güzel koşullarda yaşamayı hak ettiğini vurguladı.

Bu doğrultuda inşaatına başlanan yurdun, kısa sürede tamamlandığını dile getiren Bektaş, şunları kaydetti:

"Yurdumuz 5 yıldızlı otel konforunda, odalar 4 kişilik, tuvaleti, banyosu içerisinde. Yataklar ayrı, çalışma alanı ayrı şekilde dizayn edildi. Sosyal tesislerin olduğu büyük bir alan. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öğrencilerin rahat edebilmesi için her türlü fedakarlığı yapmış durumda. Salgın döneminde de ekipçe çalışmaların içinde olduk. Hep birlikte fedakarca öğrencilerin ev ortamında hissedecekleri bir ortam oluşturmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öğrencilerimiz geldiklerinde çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten buranın eski yurtlarımızla düşünülmeyecek kadar farklı olduğunu görecekler. Ben 2000 yılında üniversiteden mezun oldum bizler bu konforu o dönemde göremedik. İstiyoruz ki öğrencilerimiz evlerinden uzak, gurbette ev konforunu yaşasın. Ev sıcaklığı olsun diye perdelerini bile evimizdeki perdelere benzer seçtik. Her bir ayrıntıyla tek tek ilgilendik. Bunların hepsini keyifle yaptık. Gençlerle olmak bizleri genç ve dinamik tutuyor. Bizler yurdumuzun gerçek sahipleri gençlerimizi heyecanla bekliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:55
Sabah
08:21
Öğle
13:25
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

İzmirli 2 çocuk annesi, eşinin dükkanında "oto bakım ustası" oldu

İzmirli 2 çocuk annesi, eşinin dükkanında "oto bakım ustası" oldu

Bayraklı Belediyesinden 41 bin aileye sosyal destek

Bayraklı Belediyesinden 41 bin aileye sosyal destek

Ticarette yeni evre: e-ticaret

Ticarette yeni evre: e-ticaret

İzmir'de çalıntı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'de çalıntı otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Göztepe, Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı

Göztepe, Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı

İzmir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.