YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de uyuşturucu evine polis baskını: 2 gözaltı

İzmir’de uyuşturucu evine polis baskını: 2 gözaltı

07.08.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evine baskın yapıldı.

İzmir’de uyuşturucu evine polis baskını: 2 gözaltı

Adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı Narko-Alan ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere ilçede göz açtırmıyor. Uyuşturucu ile mücadele için özel olarak çalışma uygulayan ekipler, H.K. ve K.U. adlı şüphelinin adresinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptıklarını belirleyerek harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada; 172,26 gram metamfetamin, 29,4 gram kokain, 60 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve silahlara ait fişek ile kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve K.U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındıAksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Güneydoğu’da sıcak hava uyarısı: 6 ila 10 derece artacakGüneydoğu’da sıcak hava uyarısı: 6 ila 10 derece artacak
Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyorAksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:11
Öğle
13:22
İkindi
17:11
Akşam
20:23
Yatsı
21:52

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Pazartesi

Çağdaş eczanesi
Konak
Balkan eczanesi
Gaziemir
Çağla eczanesi
Seferihisar
Umay eczanesi
Karsiyaka
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Çigdem eczanesi
Aliaga
Karabenek eczanesi
Bayindir
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

“Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Yıllara meydan okuyan tasarım! Puma'nın o ayakkabısında 720 TL indirim

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.