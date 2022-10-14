İzmir’de uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli salıverildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medya hesabında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlatan bir kişiyle ilgili çalışma başlattı.

Narkotik Grup Amirliği ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.B (25) gözaltına alındı.

A.B, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

