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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı

20.06.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 76'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 11-17 Haziran'da 61 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda 2 kilo 419 gram esrar, 891 gram sentetik uyuşturucu, 104 kök Hint keneviri, 203 uyuşturucu hap, 3 bin 217 sentetik ecza, 12 hassas terazi, 3 tabanca, 6 tüfek, 262 fişek ile suçtan elden edildiği değerlendirilen 109 bin 395 lira ele geçirildi.

Polis, 130 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 76'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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