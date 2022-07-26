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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

26.07.2022 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1081 kök Hint keneviri, 284 gram kubar esrar, 21 bin 302 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 10 bin 812 doldurulmuş makaron ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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