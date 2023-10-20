İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aynı sokakta bulunan iki farklı eve girip çıkan kişileri şüphe üzerine durdurdu.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine, evlere baskın düzenlendi.
Yapılan aramalarda satışa hazır şeffaf poşetlere paketlenmiş 162 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler, 56 sentetik hap, 14 uyarıcı hap, 39 sentetik ecza ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.