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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

10.03.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İZMİR (AA) - İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.

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