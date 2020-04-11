YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

İzmir’de vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

İZMİR HABERLERİ  | 11.04.2020 19:29 | Son Güncelleme

İzmir Kemalpaşa’da ilaçları biten hastaların yardımına Vefa Sosyal Destek ekipleri yetişti.İzmir’in Kemapaşa ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilaçları biten 65 üstü hasta ve vatandaşların ilaçlarını alıp evlerine teslim etti.İlçede 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunanların vatandaşların ihtiyaçları, görevlilerce temin edilerek evlerine getirilirken, ekipler tarafından evlere ekmek de dağıtıldı.

İzmir Kemalpaşa’da ilaçları biten hastaların yardımına Vefa Sosyal Destek ekipleri yetişti.
İzmir’in Kemapaşa ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilaçları biten 65 üstü hasta ve vatandaşların ilaçlarını alıp evlerine teslim etti.

İlçede 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunanların vatandaşların ihtiyaçları, görevlilerce temin edilerek evlerine getirilirken, ekipler tarafından evlere ekmek de dağıtıldı. Öte yandan polis ekipleri dışarı çıkmak isteyen vatandaşların evde kalmalarını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Sokak hayvanları için 10 dönümlük araziye barınak yapılıyor

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Hisarcık İHH’dan iş yerleri kapatılan esnaflara yardım kolisi

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

İzmir Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
13:18
İkindi
16:57
Akşam
19:51
Yatsı
21:11

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Güler Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feza Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Merve Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir, İzmir’e ekmek dağıtıyor

Büyükşehir, İzmir’e ekmek dağıtıyor

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

Ayşe Kocaoğlu'na Kürtaj Yapıldı

Ayşe Kocaoğlu'na Kürtaj Yapıldı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.