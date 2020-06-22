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İzmir'de villada kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 22.06.2020 20:48 | Son Güncelleme

İzmir'de villada kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde villaya düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak elektronik sigara likidi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Çamlı Mahallesi'ndeki villada kaçak elektronik sigara bulunduğu ve internet üzerinden satışının yapıldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, özel raflara dizili paketlerde çok miktarda elektronik sigara likidinin yanı sıra elektronik sigara ve malzemeler ele geçirdi.

Villada elektronik sigaralar için likit üretimi yapıldığı öğrenildi.

M.T, S.Ö. ve M.C.B. gözaltına alındı.

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