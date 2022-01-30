İzmir'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararıyla aranan A.Ö'yü Bornova ilçesinde, S.K'yi de Aliağa ilçesinde yakaladı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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