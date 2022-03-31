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İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi

31.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde sahte içki üretimi yapılan 4 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 200 şişe satışa hazır sahte içki bulundu. 1077 litre sahte içki de bidonlarda tespit edildi. Ayrıca, 3 bin 840 sahte bandrol, 1750 etiket, 320 boş şişe ile alkol aroması da ele geçirildi.

Yaklaşık 1200 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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İzmir sahte içki

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