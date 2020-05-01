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İzmir'de yaklaşık 2 metre uzunluğunda "kemane" balığı görüntülendi

İZMİR HABERLERİ  | 01.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

İzmir'de yaklaşık 2 metre uzunluğunda "kemane" balığı görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda "kemane" balığı görüntülendi.

Ardıç Mahallesi'nde bulunan Paşalimanı sahilinde yürüyüşe çıkan Oya ve Taner Şengezer çifti, denizin içinde büyük bir balık gördü.

Balığa biraz daha yaklaşınca bunun vatoz ailesinden kemane balığı olduğunu fark eden çift, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Oya Şengezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Çeşme sahilinde çok farklı deniz canlılarıyla karşılaştıklarını kemane balığını ise ilk defa gördüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında insanların denize girmediğini hatırlatan Şengezer, "İnsanların salgından korunmak için evlerinde kalmaları en çok doğayı mutlu etti. Bu sayede doğa kendine geldi. Çeşme zaten muhteşem güzellikte koylara sahip bir turizm merkezi. Bu görüntüler ilçe sahillerinin ne kadar temiz olduğunu bir kez daha kanıtladı." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erhan Irmak da yaptığı açıklamada, kemane balığının Ege ve Akdeniz bölgelerinde oldukça yaygın Marmara da ise nadiren görüldüğünü, bunların vatoz grubuna bağlı büyük boylu balıklar olduğunu anlattı.

Ortalama 1 ila 1,5 metre civarında olan bu türün boyunun bazen 2 metreyi bulduğunu belirten Irmak, şu bilgileri verdi:

"Her ne kadar vücudu uzamış ve köpekbalığını andıran sırt, kuyruk yüzgeçlerine sahip olsa da bir vatoz türüdür. İnsanlar için herhangi tehlikesi yoktur. Küçük ağzı başının altında yer alır, küçük omurgasız ve balık türleri ile beslenirler. Kıyısal bölgede genellikle derinliği 30 metreyi geçmeyen kumluk alanlarda yaşayan bu balıklara 1 metreyi geçmeyen sahil bölgelerinde rastlamak mümkündür. Günümüzde diğer kıkırdaklı balıklar gibi sayıları azalmıştır ve son yayınlanan su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğde bu türün avcılığı yasaklanarak koruma altına alınmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Çeşme kemane balığı vatoz

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