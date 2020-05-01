İzmir'de yaklaşık 2 metre uzunluğunda "kemane" balığı görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda "kemane" balığı görüntülendi.

Ardıç Mahallesi'nde bulunan Paşalimanı sahilinde yürüyüşe çıkan Oya ve Taner Şengezer çifti, denizin içinde büyük bir balık gördü.

Balığa biraz daha yaklaşınca bunun vatoz ailesinden kemane balığı olduğunu fark eden çift, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Oya Şengezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Çeşme sahilinde çok farklı deniz canlılarıyla karşılaştıklarını kemane balığını ise ilk defa gördüklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında insanların denize girmediğini hatırlatan Şengezer, "İnsanların salgından korunmak için evlerinde kalmaları en çok doğayı mutlu etti. Bu sayede doğa kendine geldi. Çeşme zaten muhteşem güzellikte koylara sahip bir turizm merkezi. Bu görüntüler ilçe sahillerinin ne kadar temiz olduğunu bir kez daha kanıtladı." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erhan Irmak da yaptığı açıklamada, kemane balığının Ege ve Akdeniz bölgelerinde oldukça yaygın Marmara da ise nadiren görüldüğünü, bunların vatoz grubuna bağlı büyük boylu balıklar olduğunu anlattı.