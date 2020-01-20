YURTHABER
  4. İzmir'de yapılması planlanan katı atık yönetim tesisine tepki

İzmir'de yapılması planlanan katı atık yönetim tesisine tepki

İZMİR HABERLERİ  | 20.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı ve bölge halkı, Gökova'da toplanarak basın açıklaması yaptı

İZMİR (AA) - AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı ve bölge halkı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çakaltepe Mahallesi, Gölova mevkisinde yapmayı planladığı entegre katı atık yönetim tesisine tepki gösterdi.

İlçe Başkanı Süleyman Artçı ve ilçe yöneticileri, Gökova'da vatandaşlarla bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Menderes'in önemli bir tarım ve turizm merkezi olduğunu, bölgeye çöp tesisi yapılmasını istemediklerini ifade eden Artçı, yaptıkları açıklamanın siyasi olmadığını söyledi.

İlçede birçok tarım ürününün yetiştiğini aktaran Artçı, İzmir'in içme suyunu büyük ölçüde karşılayan Tahtalı Barajı'nın da ilçe sınırlarında olduğunu dile getirdi.

Menderes'in İzmir için çok önemli olduğuna vurgu yapan Artçı, şunları kaydetti:

"Menderes İzmir'in kalbi. Çünkü burası kentin tarım ve turizminde önemli bir yere sahip. Menderes'in çöplük olması ile ilgili alınan karara CHP'li meclis üyeleri göz yumdu. Biz onlardan, ilçenin evlatları olarak, siyasi olarak değil burada yaşadıkları için karşı çıkmalarını isterdik. Menderes'te çöplük yaptırmayacağız."

Artçı, bazı basın yayın kuruluşlarında, belediye tarafından Menderes'te yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisi için Tarım ve Orman Bakanlığının yer tahsis izni verdiğine yönelik haberler için, böyle bir onayın olmadığını, araştırma ve geliştirme için yalnızca ön izin verildiğini belirtti.

- "Gelen taşı yer"

Mahalle sakinlerinden Güllü Sandal da yapılması planlanan tesisi istemediklerini söyledi.

Tesisin köyde yaşayanlara, çocuklara, hayvanlara ve tarım arazilerine zarar vereceğini belirten Sandal, "Olmaz, olmaz. Gelen taşı yer. Belediye başkanı sadece oy toplamak için geldi. Bir daha da gelmedi." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Seferihisar’daki Düzce Mahallesi’nin çevresini değiştirecek projelerSeferihisar’daki Düzce Mahallesi’nin çevresini değiştirecek projeler
Torbalı’daki şenlik çocukları eğlendirecekTorbalı’daki şenlik çocukları eğlendirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çakaltepe Çöp Katı atık mevki

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın gururu oldu

Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın gururu oldu

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

İzmir Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:27
İkindi
16:03
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Şark Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

İzmir’de ana su borusu patladı! 3 büyük ilçede su kesintisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.