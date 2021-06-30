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İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta müdahaleye rağmen kurtarılamadı

30.06.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta müdahaleye rağmen kurtarılamadı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde deniz kıyısında yaralı bulunan caretta caretta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Gülbahçe Mahallesi'nde kıyıya vuran caretta carettayı gördü.

Caretta carettanın yarasını fark eden Prof. Dr. Baran, kaplumbağanın tedavisinin yapılması için Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine haber verdi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ekibiyle Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma birimine getirilen caretta caretta burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katip Çelebi Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın destek ve çabalarıyla Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma birimine getirilen caretta caretta türü deniz kaplumbağasına Dekanımız Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul tarafından acil müdahale edilmiştir. Yaralanma sonucu Gülbahçe kıyısına vurduğu öğrenilen deniz kaplumbağası, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ekibiyle fakültemize taşınmış ancak yoğun iç kanama sebebiyle maalesef kurtarılamamıştır."

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