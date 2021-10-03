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İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı

03.10.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı

İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaralı halde bulunan caretta caretta korumaya alındı.

Narlıdere açıklarında, denizde yaralı bir caretta caretta olduğu ihbarı üzerine bölgeye İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ağı ile bota çıkarılan yaralı kaplumbağa, tedavi için Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Caretta carettanın, buradaki müdahalenin ardından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.

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