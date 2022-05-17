İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ve Dikili ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mayıs'ta Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde arazide önleyici kolluk faaliyeti yürüttü.
Ekipler bu sırada yasa dışı geçiş hazırlığındaki 65 Afganistan, 9 Bangladeş, 1 Suriye, 2 Yemen, 1 Pakistan ve 7 Eritre uyrukluyu yakaladı.
Ayrıca yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla T.A, A.Ş, İ.D, E.Ç. ve E.C. gözaltına alındı, 1 araca el konuldu.
Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde yakalanan 26'sı Yemen ve 7'si Eritre uyruklu olmak üzere 33 düzensiz göçmen de işlemler için jandarma merkezine götürüldü.
Her 2 ilçede yakalanan 118 düzensiz göçmen, Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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