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İzmir'de yaşlı teyzenin muhabbet kuşu isteğini belediye ekipleri karşıladı

İZMİR HABERLERİ  | 01.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Torbalı ilçesinde yalnız yaşayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 67 yaşındaki Aysel Çubukovası, yalnız hissetmemek için muhabbet kuşu isteyince belediye ekipleri yardımına koştu - Aysel Çubukovası: - "Kuşun ücretini de verecektim ancak para talep etmediler. Hediyeleri için teşekkür ederim. Kuşun adını 'Virüs gülü' koydum"

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan ve yalnız yaşayan 67 yaşındaki Aysel Çubukovası'nın muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Çubukovası, evde yalnız yaşadığı ve sıkıldığı için muhabbet kuşu beslemek istedi.

Çubukovası'nın, talebini belediyeye iletmesi üzerine ekipler kafes içerisinde yemiyle beraber bir muhabbet kuşunu Çukurovası'na teslim etti.

Ekiplerin yardımına çok sevindiğini belirten Çubukovası, "2 evladım var ancak yalnız yaşıyorum. Salgından önce yürüyüş yapıyordum. Yasakla birlikte kendimi yalnız hissetmeye başladım. Belediyeyi aradım. 'En azından bir muhabbet kuşum olsa' dedim. Allah kimseyi yalnızlıkla sınamasın. Kuşun ücretini de verecektim ancak para talep etmediler. Hediyeleri için teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadılar. Kuşun adını 'Virüs gülü' koydum." ifadelerini kullandı.

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