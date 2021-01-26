İzmir'de yazılımcı ve bilişim kümelenmesi oluşturuldu

YABİSAK kurucusu ve ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, bu derneğin İzmir için bir gereklilik olduğunu söyledi.

İzmir'in özellikle yüksek teknoloji grubunda üretim yapan firmalar için doğru bir yer olduğunun altını çizen Güler, şunları kaydetti:

"İzmir’de yazılım kümelenmesinin sağlanması, gerek bölgesel gerekse de ulusal sürdürülebilir büyüme ve kalkınma politikaları açısından büyük önem taşımakta. Hedefimiz İzmir'i Ege ve Akdeniz ülkeleri arasında en hızlı gelişen ve bu sektörün yıldızı olan bir şehir haline getirmek. Bunun için her şey var. Üniversiteleriyle, şehir altyapısıyla... Bu sektörde çalışanlar ve şirketler de İzmir'de olmak istiyor. Bunları bir araya getirip, birbiriyle destekler hale getirme ihtiyacı vardı. Bunu da hep beraber YABİSAK ile gidereceğiz."

Güler, derneğin bölgeye ve ülkeye yabancı sermayenin çekilmesi amacıyla da aktif şekilde çalışacağını sözlerine ekledi.

