YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de yıldırım düşen evde yangın çıktı

İzmir’de yıldırım düşen evde yangın çıktı

İZMİR HABERLERİ  | 09.08.2020 22:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Beydağ ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düştü.

İzmir’de yıldırım düşen evde yangın çıktı

İzmir’in Beydağ ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından binada yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Özlem Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın çatısına düşen yıldırım sebebiyle binada yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Gömeç’de kaymakam ve belediye başkanından Covid 19 denetimi

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Muş'ta tütün kaçakçılığı

Muş'ta tütün kaçakçılığı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Şahinbey Belediyesi’nden randevulu ayakkabı dağıtımı

Şahinbey Belediyesi’nden randevulu ayakkabı dağıtımı

İzmir Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
04:40
Sabah
06:14
Öğle
13:22
İkindi
17:10
Akşam
20:20
Yatsı
21:48

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Esra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Burcu Eczanesi
Balcova
Dilek Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Koç Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İzmir Emniyeti'nden "Gülümseyen Gözler" Projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.