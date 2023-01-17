YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de yoldan çıkan traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir’de yoldan çıkan traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

17.01.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de yoldan çıkan traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Sekiköy Mahallesi’nde meydana geldi. Tuncay K., (51) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde traktörde yolcu konumunda bulunan Şengül Çelik’in (51) durumu ağır olduğu tespit edildi. Ambulans ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Şengül Çelik’in Kayaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik’in eşi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de deprem fırtınasında korkutan bilanço: Son 4 günde 142 depremİzmir’de deprem fırtınasında korkutan bilanço: Son 4 günde 142 deprem
Kazım Karabekir Mahallesi’nde bin dairelik 2. etap başlıyorKazım Karabekir Mahallesi’nde bin dairelik 2. etap başlıyor
Manisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıManisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ödemiş

İzmir Namaz Vakitleri 17 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:20
Öğle
13:26
İkindi
16:01
Akşam
18:23
Yatsı
19:44
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.