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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.04.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can sallarındaki 25 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler daha sonra karaya çıkarılarak işlemlere başlandı.

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