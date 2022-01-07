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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.01.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası yaptığı ve sürüklendiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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