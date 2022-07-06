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İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.07.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 90 düzensiz göçmen de yakalandı

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı. Çeşme ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan, Menderes ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik botta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 90 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

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