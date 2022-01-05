İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Menderes ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 66 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Menderes ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Kurtarılanlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

