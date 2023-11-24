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İzmir’de yunuslar ve güven timleri, suçluları tek tek yakaladı

24.11.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, suçluları yakalamaya yönelik çalışmalarında, uyuşturucu maddeler, kaçak sigaralar ve çalıntı eşyaları ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranması olan toplam 172 şüpheliyi yakaladı.

İzmir’de yunuslar ve güven timleri, suçluları tek tek yakaladı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, 13-19 Kasım tarihleri arasında kentin değişik noktalarında uygulamalar gerçekleştirdi. Yunus olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri ve Güven Timleri tarafından yapılan uygulamalarda, 25 ruhsatsız tabanca, 1 tam otomatik hafif makineli silah, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 37 fişek, 2 kurusıkı tabanca; 6 uyuşturucu madde ticareti olayında 10 şahıs, 166 uyuşturucu madde kullanma olayında 83 şahıs, bin 744 uyuşturucu hap, 547,56 gram narkotik madde, 10 çalıntı motosiklet, 6 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, bin 535 paket bandrolsüz sigara ile 172 aranan şahıs ve 263 yoklama kaçağı yakalandı.

HIRSIZLARA GEÇİT YOK

Öte yandan Motosikletli Polis Timleri tarafından suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Buca bölgesinde şüpheli bir kişi durduruldu. Yapılan kontrollerde şüpheli F.Y.’nin hırsızlık suçundan kesilmiş 19 yıl 5 ay 2 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere Gediz Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada ise, hırsızlık suçundan 47 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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