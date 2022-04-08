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İzmir'de zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

08.04.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Armutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerine personel taşıyan H.Y. yönetimindeki 35 S 87095 plakalı servis aracı, C.K. idaresindeki 35 AG 4109 plakalı otomobil ve E.Y'nin kullandığı 35 KIT 35 plakalı hafif ticari araç, Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler H.Y. ve E.Y. ile servisteki 9 yolcu, Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

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