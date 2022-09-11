İzmir'deki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

İZMİR (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Tayfun Erey, sporseverleri İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nı izlemeye davet etti.

470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nın açılış töreni, organizasyonda yer alacak sporcuların katılımıyla Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Türikiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Tayfun Erey, yaptığı açıklamada, şampiyonada Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyadan sporcuların katıldığını söyledi. Organizasyonda 21 ülkeden 106 sporcunun yer alacağını belirten Erey, şöyle konuştu:

"Bu yarışmanın özelliği 470 sınıfı, olimpik bir sınıf ve ilk defa 2024 Olimpiyatlarında mix yani karma olarak yapılacak. Bu organizasyon da erkek ve kız olarak yapılan ilk uluslararası büyük yarışma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla bizim için heyecan verici. Geçtiğimiz hafta burada bir hazırlık yarışı gerçekleştirdik. Hazırlık yarışında kıyasıya bir mücadele oldu. Çeşme'nin sert rüzgarlarında çok keyifli oldu. Şimdi yarınla beraber bir deneme yarışımız olacak. Ondan sonra salıdan itibaren altı gün yarışlarımız devam edecek. İlgisini çeken herkesi buraya izlemeye davet ediyoruz."

Erey, organizasyonda 3 Türk takımının yer alacağını, bunlardan ikisinin genç isimlerden oluştuğunu belirterek, "Gençlerden bir tanesi 2 hafta önce Macaristan'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda dördüncü oldu. Şampiyonluk şansını kıl payı kaçırdılar." dedi.

Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nde yarınki deneme yarışının ardından ilk startın salı günü verileceği şampiyona, 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak. Organizasyonda Türkiye'yi Deniz Saltık-Mete Saltık, Deniz Çınar-Simay Aslan, ve Efe Tulçalı-Defne Danişmend temsil edecek.



