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İzmir'deki Alsancak Stadı'nda çim serimi başladı

21.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki Alsancak Stadı'nda çim serimi başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de yapımı devam eden Alsancak Stadı'nda zemine çim serimi başladı.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfından yapılan açıklamada, Alsancak Stadı inşaatında zemine çim serilme işlemine geçildiği belirtildi.

Bir sonraki aşamada hibrit uygulamasının gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Hedef, 30 Ekim resmi açılış. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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