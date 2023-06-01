İzmir’deki altyapı çalışmasından tarih çıktı

Durumla ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun vereceği karar bekleniyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve İzmir İktisat Kongresi binası yakınında bulunan 853 sokak’taki altyapı çalışmaları esnasında, yeni tarihi eserler ortaya çıktı. Kazı çalışmasından tarih çıkmasının ardından çalışmalara ara verilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun bölgede incelemelerde bulunması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE BEDESTEN KALINTISI ÇIKMIŞTI

Öte yandan, tarihi kalıntının bulunduğu yere yaklaşık 300 metre uzaklıkta olan Halit Ziya Bulvarı’nda 2021 yılında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bedesten kalıntısı bulunmuş, 17’nci yüzyıldan kalma olduğu düşünülen yapının 1922 yılındaki İzmir yangınının izlerini taşıdığı da bildirilmişti.

