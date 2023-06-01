YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’deki altyapı çalışmasından tarih çıktı

İzmir’deki altyapı çalışmasından tarih çıktı

01.06.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı yakınında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sırasında yeni kültürel kalıntılar ortaya çıktı.

Durumla ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun vereceği karar bekleniyor.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve İzmir İktisat Kongresi binası yakınında bulunan 853 sokak’taki altyapı çalışmaları esnasında, yeni tarihi eserler ortaya çıktı. Kazı çalışmasından tarih çıkmasının ardından çalışmalara ara verilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun bölgede incelemelerde bulunması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE BEDESTEN KALINTISI ÇIKMIŞTI

Öte yandan, tarihi kalıntının bulunduğu yere yaklaşık 300 metre uzaklıkta olan Halit Ziya Bulvarı’nda 2021 yılında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bedesten kalıntısı bulunmuş, 17’nci yüzyıldan kalma olduğu düşünülen yapının 1922 yılındaki İzmir yangınının izlerini taşıdığı da bildirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödemiş'te Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladıÖdemiş'te Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Mardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandıMardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
Kuraklık sonrası Çanakkale’ye güzel haberKuraklık sonrası Çanakkale’ye güzel haber
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:43
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:14

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Şen eczanesi
Menemen
Ayşen süyece eczanesi
Karsiyaka
Ritim eczanesi
Guzelbahce
Mavi zambak eczanesi
Karabaglar
Yazal eczanesi
Aliaga
Karabenek eczanesi
Bayindir
Oran eczanesi
Dikili
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Kira anlaşmazlığı kanlı bitti! Emekli polis ev sahibi nişanlı çifti öldürdü

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

Yüksek kaliteli, geniş hazneli bir airfryer arıyorsanız; şimdi indirimde!

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.