İzmir'deki darbe girişimi davasında istinaf duruşması görüldü

Tutuklu sanık eski astsubay Fatih Göktaş, çok kısa bir meslek hayatı olduğunu ifade ederek, "Meslek hayatımda mutlak itaat uyguladığım zaman kimse bana 'neden yaptın' dememiştir. O gün 'terör tehdidi var.' denildi. Kursiyer arkadaşlarımla o gün operasyona destek vermek için hareket ettik." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, kalkışmayı babasının telefonuyla öğrendiğini öne sürerek, "O gecenin olay oluşları çarpıtılarak verilmiştir. Ben o gece gemilerime sahip çıkma görevini yerine getirdim. O gece herkes korkmuş, ne yaptığını bilmez halde. Herkes liderine bakıyordu. Ben o durumdaydım. O gün 21 geminin komutanıydım. Bunların hiçbiri yerinden kıpırdamadı. O gece gerekli tüm tedbirleri aldım. Sözde sıkıyönetim listesinde olmam benim iradem altında değildir." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, 34 yıl mavi üniforma içinde hizmet ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Leke sürdürmedim. Silah arkadaşlarıma ihanet etmedim. İhanet edenleri önlemek için uğraştım. Benim için 15 Temmuz'un özeti budur. Yerel mahkeme kararını kabul etmek mümkün değildir. Darbenin 2 kırılma noktasında görev yaptım. O akşam siyasi otoritelerle konuştum. Darbe karşıtı faaliyetlerimi görmenizi istiyorum. Bir askerin olağanüstü şartlarda görev yerine gitmemesi düşünülemez. Sayın Cumhurbaşkanına suikastın sonucunu beklediğim söyleniyor. Yok öyle bir şey. Utanç duyarım böyle bir şeyden. Hüküm faraziler ve varsayımlar üzerine kurulmuştur. Suç sayılacak hiçbir eylem içinde bulunmadım. Hava Kuvvetleri Komutanının emrini alan ve uygulayan kişiyim. Darbecilere karşı bomba attım ben. Niye beni cumhurbaşkanına suikaste karıştırmak istiyorlar?"