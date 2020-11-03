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İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi

ANKARA HABERLERİ  | 03.11.2020 21:41 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 111 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 44'ü büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1621 artçı sarsıntı tespit edildi.

Depremde 111 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlanırken, 4 binada ise devam ediyor.

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