İzmir'deki depremde can kaybı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 20'ye, yaralananların sayısının 786'ya yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından 24'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 244 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 20 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 725, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 786 kişinin yaralandığı bildirildi.

