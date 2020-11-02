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İzmir'deki depremde can kaybı 73 oldu

ANKARA HABERLERİ  | 02.11.2020 00:48 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde can kaybı 73 oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 73, yaralananların sayısının ise 961 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1044 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

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